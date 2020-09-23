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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ru09:28
Аргументы и Факты

Володин объяснил необходимость увеличения акцизов на табак

Аргументы и Факты07:53
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планета06:11
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24

Минобороны РФ предупредило о возможной химатаке боевиков в Сирии

По словам замглавы российского Центра примирения сторон сирийского конфликта Александра Гринкевича, провокацию планируют члены запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам» или «Джебхат ан-Нусра», сообщает ТАСС.
Минобороны РФ предупредило о возможной химатаке боевиков в Сирии
Общественная служба новостей20 сентября в 16:20
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад10:04
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Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18