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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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REGNUM

Принятые поправки о повышении акцизов на табак вызвали реакцию в сети

REGNUMвчера в 15:20
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30
Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
RT на русском

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты

RT на русскомвчера в 06:19
Эхо Москвы

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию

Эхо Москвывчера в 11:24
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24

Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса
ТАСС22 сентября в 06:22
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live24вчера в 05:35
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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Новый марсоход НАСА оснащен рентгеновским прибором для поисков окаменелостей

На нашей планете горные породы, называемые строматолитами, которые претерпели хорошо различимые изменения под действием древних колоний бактерий являются лишь одним из примеров окаменелостей, хранящих следы древней жизни.
AstroNews.ruвчера в 14:02

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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