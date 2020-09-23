Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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