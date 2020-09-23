Госдума повысила акцизы на сигареты в России
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Госдума приняла закон, согласно которому акцизы на электронные и обычные сигареты, а также любую табачную продукцию вырастут на 20 процентов в России. Это произойдет с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
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