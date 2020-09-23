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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ru06:07
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Газета.Ru06:12
Телеканал 360°

Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты

Телеканал 360°06:38
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Ведомости07:52
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В Петербурге зафиксировано наибольшее число автоугонов

Лидером страны по количеству угонов автомобилей в период пандемии стал Санкт-Петербург, говорится в отчете по результатам анализа обращений клиентов по каско в связи с угоном их транспортных средств с марта по август 2020 года.
SpeedMe07:15

Глава Минфина рассказал о перспективах выплат работающим пенсионерам

Москва, 23 сентября 2020, 14:44 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, почему работающим пенсионерам не стоит ожидать индексированной ежемесячной пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.
REGNUM07:44