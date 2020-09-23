Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ru09:28
Телеканал 360°

Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты

Телеканал 360°06:38
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ru06:07
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда
Российская газета03:05
43

ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
704

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
182

Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
2

Каждая вторая лодка в Петербурге нарушила нормы безопасности

Рабочая группа Межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга (МТК) со 2 июня до 15 сентября 2020 года проводила проверки, в ходе которых выясняла соблюдают ли водители маломерных судов правила безопасности, пишет пресс-служба администрации губернатора.
Невские Новости09:16

Техноблогеры показали, как GeForce RTX 3090 справляется с разрешением 8K в играх

Известные видеоблогеры Маркис Браунли (Marques Brownlee) и Лайнус Себастьян (Linus Tech Tips), у каждого из которых около 12 миллионов подписчиков на YouTube, опубликовали видеоролики с демонстрацией игрового процесса в разрешении 8K гонок Forza Horizon 4 и шутера-метроидвании Control на ещё не выпущенной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.
3DNews04:46
2