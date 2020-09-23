Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.
Читать в источнике
Комментировать724
с чего всё началось

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30

Подробнее о событии

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ru09:28

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планета06:11

Володин объяснил необходимость увеличения акцизов на табак

Аргументы и Факты07:53

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7419 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

РИА Новости 13:38
139
Происшествия

Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой

Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
354
Культура

Ведущий Первого канала покинул студию из-за видео с голыми датчанами

Evo-rus.com 09:10
274
Происшествия

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Ведомости 03:57
1,2K
Общество

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер в среду из-за коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:01
275
Происшествия

В Одессе в круглосуточной аптеке была убита девушка-фармацевт

В украинской Одессе в ночь на 23 сентября была убита девушка-фармацевт, дежурившая в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.
Евразия Daily 04:25
Общество

В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ

РБК 13:31
869
Технологии

Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»

Sostav.ru 03:40
233
Политика

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM 06:27
396
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие маски нельзя использовать

Эксперты рассказали россиянам, какие маски нельзя использовать во время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 14:06
28
Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы.
РБК 06:44
31
Общество

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Газета.Ru 13:53
227
Общество

Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
146
Футбол

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия 06:53
Происшествия

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Коммерсантъ вчера в 10:22
997
Авто

Производство обновленного Lada Largus начнется в конце октября

Выпуск рестайлинговой Lada Largus стартует в конце октября текущего года.
Новые автомобили 07:09
21
Армия и оружие

В Ливии в районе военной базы Эль-Джуфра потерпел крушение вертолет

Военное дело 09:46
3
Политика

Николаев отправил в отставку кабинет министров Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев 22 сентября объявил об отставке кабинета министров республики.
Правда ПФО вчера в 10:40
1
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

РИА Новости 14:06
Происшествия

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Ведомости 06:56
825
Политика

Лукашенко запретил ввозить в страну товары из Польши

Белорусские таможенники перестали пускать в страну практически все польские товары. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Газета.Ru 01:49
422
Здоровье

В Саратовской области сделали первые прививки от коронавируса

В Саратовской области начали делать прививки от коронавируса.
ProBalakovo 05:36
14
Экономика

Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья.
Lenta.ru 12:48
27
Экономика

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.
Газета.Ru вчера в 13:01
978
Политика

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН поблагодарили президента РФ Владимира Путина за его предложение вакцинировать от коронавируса сотрудников организации.
Газета.Ru 02:21
2,4K
Общество

Путин призвал завершить реконструкцию консерватории в Петербурге

Владимир Путин призвал завершить реконструкцию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.
Росбалт 07:51
4
Футбол

«Шахтер» потерял очки в матче чемпионата Украины с «Рухом»

Донецкий "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Рухом" из Львова в перенесенном матче второго тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 14:13
Происшествия

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Коммерсантъ 05:54
212
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Ильей Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова (25) впервые высказалась о своем романе с Ильей Авербухом (46).
Lisa.ru 04:00
48
Культура

Наташа Королева раскритиковала ток-шоу Малахова и Борисова

Хранившая долго молчание артистка все же не удержалась и обрушилась на ток-шоу Малахова, Борисова, Кудрявцевой и подобные с критикой.
Вечерний курьер 12:34
71
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное