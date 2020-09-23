Экономика
Газета.RuГосдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.РИА Новости05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7419 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
Происшествия
Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Ведомости 03:57
Общество
Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер в среду из-за коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:01
Происшествия
В Одессе в круглосуточной аптеке была убита девушка-фармацевт
В украинской Одессе в ночь на 23 сентября была убита девушка-фармацевт, дежурившая в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.
Евразия Daily 04:25
Политика
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM 06:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие маски нельзя использовать
Эксперты рассказали россиянам, какие маски нельзя использовать во время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 14:06
Шоу-бизнес
Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса
Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы.
РБК 06:44
Общество
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Газета.Ru 13:53
Общество
Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
Футбол
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия 06:53
Происшествия
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ вчера в 10:22
Авто
Производство обновленного Lada Largus начнется в конце октября
Выпуск рестайлинговой Lada Largus стартует в конце октября текущего года.
Новые автомобили 07:09
Армия и оружие
В Ливии в районе военной базы Эль-Джуфра потерпел крушение вертолет
Военное дело 09:46
Политика
Николаев отправил в отставку кабинет министров Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев 22 сентября объявил об отставке кабинета министров республики.
Правда ПФО вчера в 10:40
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
РИА Новости 14:06
Политика
Лукашенко запретил ввозить в страну товары из Польши
Белорусские таможенники перестали пускать в страну практически все польские товары. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
В Саратовской области сделали первые прививки от коронавируса
В Саратовской области начали делать прививки от коронавируса.
ProBalakovo 05:36
Экономика
Российской пшенице предрекли глобальное доминирование
России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья.
Lenta.ru 12:48
Экономика
«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В ООН поблагодарили президента РФ Владимира Путина за его предложение вакцинировать от коронавируса сотрудников организации.
Газета.Ru 02:21
Общество
Путин призвал завершить реконструкцию консерватории в Петербурге
Владимир Путин призвал завершить реконструкцию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.
Росбалт 07:51
Футбол
«Шахтер» потерял очки в матче чемпионата Украины с «Рухом»
Донецкий "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Рухом" из Львова в перенесенном матче второго тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 14:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Ильей Авербухом
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова (25) впервые высказалась о своем романе с Ильей Авербухом (46).
Lisa.ru 04:00
Культура
Наташа Королева раскритиковала ток-шоу Малахова и Борисова
Хранившая долго молчание артистка все же не удержалась и обрушилась на ток-шоу Малахова, Борисова, Кудрявцевой и подобные с критикой.
Вечерний курьер 12:34