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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию

В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут цены и на электронные сигареты, а также на трубочный, жевательный нюхательный и кальянный табак.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ruвчера в 06:07
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАССвчера в 06:32
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планетавчера в 06:11

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Газета.Ru18:34
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РИА Новости20:08