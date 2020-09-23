Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию
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В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут цены и на электронные сигареты, а также на трубочный, жевательный нюхательный и кальянный табак.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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