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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию

В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут цены и на электронные сигареты, а также на трубочный, жевательный нюхательный и кальянный табак.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ru09:28
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ru06:07
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планета06:11

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Минфин поставил точку по индексации пенсий работающим пенсионерам

Выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не нужна, поскольку «они работают и получают заработную плату, которая постоянно индексируется».
Профиль10:10
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
РИА Новости11:49
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