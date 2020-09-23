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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию

В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут цены и на электронные сигареты, а также на трубочный, жевательный нюхательный и кальянный табак.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планетавчера в 06:11
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ruвчера в 06:07
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАССвчера в 06:32
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
REGNUM20:48
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известия22 сентября в 16:09
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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85 лет назад в советской армии было введено звание «Маршал Советского Союза»

22 сентября 1935 года, в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».
Парламентская газета21 сентября в 18:17

Как хихикают крысы, выяснили британские ученые

Исследование, опубликованное 21 сентября в журнале Current Biology, предполагает, что эти высокочастотные звуки похожи на человеческий смех, и количество смеха напрямую связано с тем, насколько позитивно воспринимают крысы щекотку.
LentaChel.ru22 сентября в 10:58
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