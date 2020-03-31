Коронавирус
Snob.ruГосдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России
Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.Государственная Дума РФ03:27
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Здоровье
К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации
«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
Футбол
«Ювентус» может продать Роналду
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разместили прощальную публикацию
Принц Гарри и Меган Маркл, которые с 1 апреля перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и больше не смогут использовать свои титулы, разместили в своем Instagram-аккаунте прощальный пост, поблагодарив поклонников за поддержку.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Общество
В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции
В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Гаджеты
Названа дата выхода бюджетного iPhone
Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах
«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Здоровье
Врач опровергла миф о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-наркологом Анастасией Игнатовой, которая рассказала, насколько алкоголь может быть полезен в предотвращении и лечении коронавируса.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа.
Финансы
Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.