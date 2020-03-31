Коронавирус

Snob.ruSnob.ruГосдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
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с чего всё началось

Приняты поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.
Государственная Дума РФ03:27

Подробнее о событии

Как соблюсти все предписания властей из-за пандемии и не чрезмерны ли они?

BFM.ru14:33

Правительство наделили правом вводить режим чрезвычайной ситуации в стране

Дождь14:13

Принят в I чтении законопроект о расширении полномочий Правительства РФ

Экономика сегодня03:33

Госдума поддержала особые полномочия кабмина по введению ЧС

Мойка7804:50

Госдума РФ одобрила законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

ИА Красная Весна04:42

Одобрен проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19

Российская газета04:04

Регионы смогут устанавливать правила в рамках режимов ЧС и повышенной готовности

ТАСС08:12
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Здоровье

К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации

«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.
Известия 07:52
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Футбол

«Ювентус» может продать Роналду

Советский спорт 03:53
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разместили прощальную публикацию

Принц Гарри и Меган Маркл, которые с 1 апреля перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и больше не смогут использовать свои титулы, разместили в своем Instagram-аккаунте прощальный пост, поблагодарив поклонников за поддержку.
Rambler News Service 06:57
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.
Metaratings 17:22
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru 11:14
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 10:29
Гаджеты

Названа дата выхода бюджетного iPhone

Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
РЕН ТВ 13:57
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Доктор Питер 15:30
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Газета.Ru 08:28
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Здоровье

Врач опровергла миф о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-наркологом Анастасией Игнатовой, которая рассказала, насколько алкоголь может быть полезен в предотвращении и лечении коронавируса.
Вечерняя Москва 02:15
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа.
Накануне.Ru 17:01
Финансы

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 04:37
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
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