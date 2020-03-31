с чего всё началось

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.

Общество Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Политика Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Энергетика Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.

Общество В Новосибирской области ввели режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

Здоровье Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.