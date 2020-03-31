Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла законопроект
, позволяющий правительству вводить на территории страны режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Новая газета04:45

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СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

ТАСС09:06

Как соблюсти все предписания властей из-за пандемии и не чрезмерны ли они?

BFM.ru14:33

Правительство наделили правом вводить режим чрезвычайной ситуации в стране

Дождь14:13

Кабмину дали право вводить режим ЧС по всей стране

Парламентская газета11:15

Эксперт: новый пакет правок - повод подумать о личной ответственности

РИА Новости16:16

Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Российская газета09:00

Совфед одобрил законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

RT на русском08:56
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM 19:49
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса

МИР 24 15:17
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Авто

В Казахстане наладили выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 29 марта в 02:19
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Энергетика

Shell вышел из строительства завода по сжижению газа в США

Англо-голландская Shell приняла решение выйти из совместного с Energy Transfer строительства завода по сжижению газа на СПГ-терминале Lake Charles в США.
ТАСС 04:22
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов

Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Bimru.ru 03:35
Общество

В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
НИА-Кузбасс 06:11
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Общество

Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции

Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:06
Политика

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс 10:14
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Политика

Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Комсомольская правда 20:14
Энергетика

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° 16:21
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

РИА Новости 14:07
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер 00:43
Футбол

«Ювентус» намерен продать Роналду из-за коронавируса

Источник уточняет, что в настоящее время заработная плата Роналду составляет 31 млн евро в год.
ГЛАС.RU 03:48
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
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