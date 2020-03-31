Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСовфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

На внеочередном заседании Совет федерации одобрил законопроект, разрешающий правительству России вводить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Несколько часов назад законопроект был рассмотрен и принят Госдумой сразу во всех трех чтениях.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла законопроект
, позволяющий правительству вводить на территории страны режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Новая газета04:45

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Эксперт: новый пакет правок - повод подумать о личной ответственности

РИА Новости16:16

Как соблюсти все предписания властей из-за пандемии и не чрезмерны ли они?

BFM.ru14:33

Госдума РФ одобрила законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

ИА Красная Весна04:42

СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

ТАСС09:06

Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Российская газета09:00

Госдума поддержала особые полномочия кабмина по введению ЧС

Мойка7804:50

Совфед утвердил закон о расширении полномочий Правительства РФ

Экономика сегодня09:19
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru 11:04
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Ведомости 04:44
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент 04:20
Спорт

Названа дата открытия Олимпиады в Токио в 2021 году

Российская газета вчера в 07:38
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Энергетика

Российская нефть не торопится в Белоруссию

По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.
Коммерсантъ 14:40
Политика

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Известия вчера в 17:59
Экономика

WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии

Американская компания-производитель офисной техники Xerox отказалась от планов по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP из-за пандемии коронавируса.
Ведомости 18:50
Армия и оружие

Королевство не сдержалось: Эр-Рияд атаковал хуситов в столице Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла сегодня, 30 марта, авиаудары по контролируемой повстанческим движением «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) столице Йемена, передаёт Reuters.
Евразия Daily вчера в 12:09
Здоровье

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru 18:49
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
News.ru 04:10
Общество

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска

Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей.
Российская газета 16:30
Финансы

Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%

Рубль обвалился к доллару в марте на 14,7%, что является наибольшим падением с января 2015 года.
RT на русском 18:25
Общество

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Действия российских властей против распространения коронавируса должны помочь избежать «европейского» сценария в РФ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 17:13
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
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Авто

Премиальный Hyundai Solaris появился в продаже

В Индии начались продажи новой Hyundai Solaris. На китайском и индийском рынках данная модель продается под названием Verna.
ГЛАС.RU 02:58
Общество

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии

"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 18:22
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике

Украинские силовики выпустили 151 мину и снаряд по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 18:00
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 29 марта в 13:21
Политика

Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:45
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК 11:09
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 19:02
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Общество

В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался

Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
ToDay News Ufa 13:01
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