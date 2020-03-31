с чего всё началось

На внеочередном заседании Совет федерации одобрил законопроект, разрешающий правительству России вводить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Несколько часов назад законопроект был рассмотрен и принят Госдумой сразу во всех трех чтениях.

Экономика Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.

Общество Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.

Энергетика Российская нефть не торопится в Белоруссию По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.

Политика Верховная рада разрешила продажу сельхозземель В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом Действия российских властей против распространения коронавируса должны помочь избежать «европейского» сценария в РФ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Кино Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.

Футбол Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына 41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.

Авто Премиальный Hyundai Solaris появился в продаже В Индии начались продажи новой Hyundai Solaris. На китайском и индийском рынках данная модель продается под названием Verna.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции «Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Политика Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.