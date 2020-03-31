Коронавирус
КоммерсантъСовфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС
На внеочередном заседании Совет федерации одобрил законопроект, разрешающий правительству России вводить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Несколько часов назад законопроект был рассмотрен и принят Госдумой сразу во всех трех чтениях.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла законопроект, позволяющий правительству вводить на территории страны режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Новая газета04:45
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Здоровье
Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака
Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Спорт
Названа дата открытия Олимпиады в Токио в 2021 году
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Российская нефть не торопится в Белоруссию
По данным «Транснефти», в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.
Политика
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Экономика
WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии
Американская компания-производитель офисной техники Xerox отказалась от планов по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Королевство не сдержалось: Эр-Рияд атаковал хуситов в столице Йемена
Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла сегодня, 30 марта, авиаудары по контролируемой повстанческим движением «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) столице Йемена, передаёт Reuters.
Здоровье
Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес
Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум
Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
Общество
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска
Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей.
Финансы
Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%
Рубль обвалился к доллару в марте на 14,7%, что является наибольшим падением с января 2015 года.
Общество
В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом
Действия российских властей против распространения коронавируса должны помочь избежать «европейского» сценария в РФ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Авто
Премиальный Hyundai Solaris появился в продаже
В Индии начались продажи новой Hyundai Solaris. На китайском и индийском рынках данная модель продается под названием Verna.
Общество
Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии
"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике
Украинские силовики выпустили 151 мину и снаряд по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Политика
Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 30 марта, во время телефонного разговора Владимир Путин предложил Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Общество
770 человек умерли за сутки в США от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
Общество
В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался
Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.