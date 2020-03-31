Коронавирус
RT на русскомГосдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.
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Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Транспорт
В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек
"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Игры
Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Общество
В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы
Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра Москвы – рассказала о состоянии здоровья Сергея Собнина, общавшегося с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Общество
В России восьмимесячный ребенок заразился коронавирусом
Среди первых заразившихся новым коронавирусом в Курской области оказался младенец, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Instagram.
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан
Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции, было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Транспорт
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Игры