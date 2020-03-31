Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Транспорт В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Киберспорт Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.

Политика Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

Общество В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра Москвы – рассказала о состоянии здоровья Сергея Собнина, общавшегося с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

Общество В России восьмимесячный ребенок заразился коронавирусом Среди первых заразившихся новым коронавирусом в Курской области оказался младенец, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Instagram.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции, было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Транспорт Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.

Общество В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Происшествия В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.