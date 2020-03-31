Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС. Данное решение было принято на заседании во вторник, 31 марта.
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
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Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
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Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
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В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
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В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы

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Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

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RT на русском 11:25
Общество

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ИА Красная Весна 12:26
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Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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