Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон
, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д.
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