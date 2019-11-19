с чего всё началось

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Футбол Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020 После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Футбол «Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Футбол Сборная Уэльса вышла на Евро-2020 В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Культура Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.

Происшествия СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Футбол Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021 Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.