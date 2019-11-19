с чего всё началось

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Политика В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Общество Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.

Происшествия Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный В Петербурге суд вынес приговор двум участникам банды, которые вечером 31 января 2018 года совершили вооруженный налет на ювелирный магазин, а затем устроили перестрелку с полицией.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.

Гаджеты Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.

Кино Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.

Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Экономика Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.

Общество «Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.