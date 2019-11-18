с чего всё началось

В ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Политика Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.

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