Общество
RT на русскомГосдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Закон предполагает разрешение присутствия данной символики в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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В ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен.
— Елена Ямпольская, российский политикСобеседник 07:49
с чего всё началось
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д.Государственная Дума РФ05:14
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Госдума рассмотрит проект о нацистской символике в третьем чтении 19 ноября
Парламентская газетавчера в 06:15
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