Общество

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.
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В РАТЭК назвали вредным закон о предустановке российского ПО на гаджеты

РБК15:43

Что хотели сказать авторы поправок о предустановке российского софта

Ведомости14:00

Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта

РИА Новости06:26

Госдума сегодня в третьем чтении одобрила законопроект, запрещающий продавать телефоны без российских приложений

Эхо Москвы15:02

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Интерфакс06:23

Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении

Государственная Дума РФ06:00

Программа под ключ

Российская газета06:57
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Наука

Гиперреалистичные маски обманули людей

Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Naked Science 11:08
Авто

Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России

Автоновости дня 00:42
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi получит 100-ваттную зарядку

Rusargument 19 ноября в 09:02
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru 04:15
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Шоу-бизнес

Волочкова: «Я бы не хотела вновь оказаться в Большом»

В момент выступления в зале были самые близкие люди. Так, среди зрителей сидела и дочка Волочковой 14-летняя Ариадна.
Рамблер 06:38
Экономика

«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей

Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Rambler News Service 03:32
Экономика

Россияне набрали автокредитов на 600 млрд рублей за 10 месяцев

Экспертами Национального Бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитано, что за прошедшие десять месяцев 2019-го года жители России набрали автокредитов на 600 миллиардов рублей.
Pravda.Ru 04:55
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Наука

Новое гибридное устройство способно не только улавливать, но и хранить солнечную энергию

Новая технология, предложенная исследователями из Университета Хьюстона, улавливает тепло от солнца и сохраняет его в виде тепловой энергии.
Naked Science 11:59
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 3i за $18

Как было обещано, компания Xiaomi представила новый фитнес-трекер под названием Mi Smart Band 3i.
MobiDevices 05:32
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Происшествия

ЧП на Кубани: найденная в выгребной яме школьница впала в кому

REGNUM 05:20
Хоккей

Овечкин ударил Панарина и получил удаление

Спорт день за днем 00:59
Происшествия

Жительница Дагестана утопила дочь в реке

РИА Новости 14:27
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Гаджеты

AMD готовит топовую мобильную видеокарту

Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA в сегменте не только настольных, но и мобильных видеокарт.
Игромания.ру 13:39
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 07:51
Единоборства

Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва

Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Sport.ru 15:30
Политика

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не будет вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 14:41
Общество

В американской школе найдены сотни захоронений

ТВ Центр 11:38
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
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