Общество
ВедомостиГосдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.
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Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении
Государственная Дума РФ06:00
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