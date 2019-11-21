Общество
ВедомостиГосдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.
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В третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО).Государственная Дума РФ06:00
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Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении
Государственная Дума РФ06:00
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Технологии
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Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Общество
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
Общество
Источник: регионы РФ не успели закупить реагенты для массовой проверки CDT у водителей
Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), которое с 22 ноября будет необходимо для получения или обмена водительских прав.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Интернет
В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей
Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
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Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
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Наука
Глобальное потепление принесло пользу археологам
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Фигурное катание
Бросок на Хоккайдо: Загитова поборется за место в Финале Гран-при
Заключительный этап Гран-при сезона-2019/20 стартует в японском Саппоро, олимпийская чемпионка Алина Загитова поборется за выход в финал серии, как и другие отечественные фигуристы.
Политика
Глава МИД Японии надеется на встречу с Лавровым на G20
Встретиться с главой МИД РФ японский дипломат надеется на полях заседания глав МИД стран G20, которое состоится в Нагое.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Автоспорт
Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости
Механики команды «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing провели пит-стоп в условиях невесомости.
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Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Общество
Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя
Во второй раз дело рассматривается в суде с начала ноября этого года.