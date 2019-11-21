Общество

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.
Читать в источнике
Комментировать352
с чего всё началось
В третьем, окончательном чтении принят закон
, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО).
Государственная Дума РФ06:00

Подробнее о событии

Госдума запретила продажу смартфонов и ноутбуков без российского ПО

Афиша Daily06:37

В «Яндексе» оценили закон о запрете на продажу гаджетов без российского ПО

РИА Новости08:11

Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

РБК07:01

Продажу смартфонов и компьютеров без российского софта запретят

Российская газета06:57

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Ведомости07:17

Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО

Коммерсантъ06:18

Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении

Государственная Дума РФ06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:21, Вашингтон
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
РИА Новости 06:50
Общество

Источник: регионы РФ не успели закупить реагенты для массовой проверки CDT у водителей

Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), которое с 22 ноября будет необходимо для получения или обмена водительских прав.
Znak.com 06:33
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Интернет

В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей

Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.
Полит.ру 03:19
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Общество

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Piter.tv 06:59
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог вчера в 12:59
Наука

Глобальное потепление принесло пользу археологам

Популярная механика 06:48
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Фигурное катание

Бросок на Хоккайдо: Загитова поборется за место в Финале Гран-при

Заключительный этап Гран-при сезона-2019/20 стартует в японском Саппоро, олимпийская чемпионка Алина Загитова поборется за выход в финал серии, как и другие отечественные фигуристы.
РИА Новости 07:00
Политика

Глава МИД Японии надеется на встречу с Лавровым на G20

Встретиться с главой МИД РФ японский дипломат надеется на полях заседания глав МИД стран G20, которое состоится в Нагое.
REGNUM 05:30
Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Lenta.ru 07:41
Футбол

Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости вчера в 12:16
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
Автоспорт

Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости

Механики команды «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing провели пит-стоп в условиях невесомости.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Общество

Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя

Во второй раз дело рассматривается в суде с начала ноября этого года.
Говорит Москва 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное