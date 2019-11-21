с чего всё началось

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 г. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Интернет В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.

Общество Пензенские православные отметили Михайлов день Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Экономика ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Футбол Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера» Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

Здоровье Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.