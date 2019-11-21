Общество

Lenta.ruLenta.ruГосдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 21 ноября. Точный перечень устройств и программ определит правительство.
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с чего всё началось
6 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект
, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение.
Собака.ru18 ноября в 10:34

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Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

РБК07:01

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на гаджеты

RT на русском06:52

Госдума готовится запретить продажу смартфонов без российского ПО

Бизнес.Ру18 ноября в 05:25

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Интерфакс06:23

Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО

Коммерсантъ06:18

Госдума приняла «закон против Apple», обязывающий предустанавливать на смартфоны российское ПО

Собака.ru19 ноября в 10:41

Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта

РИА Новости06:26
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Политика

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Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Интерфакс 08:46
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:22
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

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ТАСС 08:11
Общество

Омских школьников накормили синим омлетом

Газета.Ru 08:43
Общество

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
РИА Новости 08:56
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Авто

Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

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Происшествия

В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента

Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
РБК 08:48
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

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Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

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Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
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Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
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Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
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В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
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Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ

Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
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Из-за климатических изменений многовековые слои льда и снега в Монголии тают, обнажая прежде неведомые специалистам артефакты.
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Из-за проблем с отоплением в Яровом введен режим ЧС

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На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

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Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон, разрешающий силовым ведомствам уничтожать дроны-нарушители.
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