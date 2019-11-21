Общество

ТАССТАССГосдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось
6 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект
, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение.
Собака.ru18 ноября в 10:34

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Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

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Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта

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Коммерсантъ06:18

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Собака.ru19 ноября в 10:41

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RT на русском06:52
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