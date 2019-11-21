с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Экономика С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Общество Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Здоровье Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Экономика ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Нетрезвый полицейский устроил дебош в Пушкине Сегодня, 21 ноября, в одном из дворов на Артиллерийской улице в Пушкине был замечен пьяный водитель, который, выйдя из машины, накинулся на двух взрослых и пытался придушить школьника.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Политика Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей "Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.

Общество Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава, опубликованного замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Кино Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.