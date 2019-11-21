Общество
ТАССГосдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Читать в источнике
Оценить824
с чего всё началось
В статью №4 закона «О защите прав потребителей» внесут поправку, которая обяжет производителей смартфонов и других гаджетов предустанавливать российские приложения.Собака.ruвчера в 12:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество
Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Политика
На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией
Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Армия и оружие
В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии
На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Армия и оружие
Столтенберг объяснил разницу в военных расходах НАТО и России
Более высокие военные расходы в НАТО по сравнению с Россией объясняются разницей в уровне жизни и ценах.
Политика
Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии
Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Религия
Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Происшествия
На Кубани найденная в яме туалета девочка впала в кому
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Теннис
Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Ранее серб Филип Краинович одержал победу над Жо-Вилфридом Тсонга. Таким образом, Сербия одержала две победы и заняла первое место в группе.
Экономика
Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".