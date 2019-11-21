с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Политика Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие «Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.

Политика На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Общество В Кремле состоялась церемония вручения наград Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

Политика Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.

Религия Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".