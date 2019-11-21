Общество

ТАССТАССГосдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось
В статью №4 закона «О защите прав потребителей» внесут поправку
, которая обяжет производителей смартфонов и других гаджетов предустанавливать российские приложения.
Собака.ruвчера в 12:56

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Что хотели сказать авторы поправок о предустановке российского софта

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Эксперт: закон о предустановке отечественного ПО создаст новый канал продаж для компаний

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Собака.ruвчера в 12:56
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