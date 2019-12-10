Экономика
РидусГосдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть. Такая норма была введена до 2021 года включительно.
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Происшествия
В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод
На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Гаджеты
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
Общество
Скончался Юрий Михайлович Лужков
Политика
Трамп предостерег Лаврова от вмешательства России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп предостерег главу МИД России Сергея Лаврова от попыток Москвы вмешаться в американские выборы.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Общество
Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками
Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на открытии подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Политика
Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
Жители острова Бугенвиль в рамках референдума проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА Новости.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
Происшествия
Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе
Общество
В Роструде напомнили о двухдневной рабочей неделе в январе
2020 года начнется в России продолжительными праздничными каникулами, за которыми последует двухдневная рабочая неделя.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Политика
В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).