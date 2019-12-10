Экономика

РидусРидусГосдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть. Такая норма была введена до 2021 года включительно.
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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБКвчера в 07:54

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 06:22

В России снова национализировали часть пенсии

REGNUMвчера в 08:02

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:59

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:32

ГД приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии на год

РИА Новостивчера в 05:39
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СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

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В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
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Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Скончался Юрий Михайлович Лужков

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Трамп предостерег Лаврова от вмешательства России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп предостерег главу МИД России Сергея Лаврова от попыток Москвы вмешаться в американские выборы.
РБК вчера в 17:33
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
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Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками

Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
РЕН ТВ вчера в 23:40
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на открытии подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:04
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили вчера в 02:45
Политика

Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи

Жители острова Бугенвиль в рамках референдума проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:58
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

Подозреваемых в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки задержали

МР7.ру 01:54
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
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Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус

Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
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Происшествия

Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе

RT на русском вчера в 14:40
Общество

В Роструде напомнили о двухдневной рабочей неделе в январе

2020 года начнется в России продолжительными праздничными каникулами, за которыми последует двухдневная рабочая неделя.
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Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Футбол

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В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
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Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
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В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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