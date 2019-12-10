Экономика

РБКРБКГосдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

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