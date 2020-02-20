с чего всё началось

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Происшествия Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кино У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад.

Политика Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Наука В пустыне Сахара нашли древние скелеты рыб Ученые из Римского университета Сапиенца опубликовали исследование, в котором рассказали, что в пустыне Сахара когда-то обитали рыбы, в том числе тилапия и сом.

Общество Forbes назвал самые дорогие компании Рунета Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Спорт Йохауг выиграла марафон на «Ски Туре» Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта свободным стилем на 34 км на четвертом этапе «Ски Тура».

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».