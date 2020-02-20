Общество

ТАССТАССГосдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки
, направленные на расширение программы материнского капитала.
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

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