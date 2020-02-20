Общество
ТАССГосдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.Государственная Дума РФ04:43
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим.
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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Экономика
МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее
По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
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Технологии
В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V
В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
Шоу-бизнес
С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кино
У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак
Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад.
Политика
Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину
В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств
Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.
Наука
В пустыне Сахара нашли древние скелеты рыб
Ученые из Римского университета Сапиенца опубликовали исследование, в котором рассказали, что в пустыне Сахара когда-то обитали рыбы, в том числе тилапия и сом.
Кино
Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Общество
Forbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Спорт
Йохауг выиграла марафон на «Ски Туре»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта свободным стилем на 34 км на четвертом этапе «Ски Тура».
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд стал отцом в первый раз
Известный американский актер Элайджа Вуд в 39-лет стал папой.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге.
Кино
Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»
Фигурное катание
Плющенко: Загитова и Медведева очень мало зарабатывают
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева очень мало зарабатывают, передает "Спорт-Экспресс" .