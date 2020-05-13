Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
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Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Общество
Дмитрий Песков рассказал о судьбе своего бейджа против коронавируса
РИА Новости / Алексей Никольский Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший COVID-19, до сих пор возит "блокатор вирусов" в виде бейджа в машине.
РЕН ТВ 14:02
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Здоровье
Заместитель министра здравоохранения России обещал направить в Дагестан бригаду врачей
В интервью РГВК «Дагестан» чиновник рассказал, что в Дербент будет направлена бригада эпидемиологов, а врачи заново будут переучены.
Новое дело 16:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 11 мая в 09:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Здоровье
Губернатор распорядился о доплатах работникам интерната на Ставрополье
Московский Комсомолец 06:23
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Космос
Околоземный астероид Рюгу мог пройти близко к Солнцу
Учёные из Токийского университета в Японии обратили внимание на пыль, которая поднималась по мере приближения автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» к околоземному астероиду Рюгу.
Актуальные Новости вчера в 09:22
Транспорт
В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков
Газета.Ru вчера в 06:50
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:56
Гаджеты
EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев
Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма
Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета вчера в 03:02
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело вчера в 02:39
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Здоровье
Врачи просят у пациентов справки об отсутствии коронавируса
Врачи просят у своих пациентов справки об отсутствии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:52
Футбол
Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 16:42