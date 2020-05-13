Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 2,8K

Общество Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком «С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе. 1

Экономика Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда. 8

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 272

Авто ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых ВТБ предлагает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally.

Политика Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.

Политика Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19. 79

Здоровье В Ростовской области эпидемия коронавируса вышла в массы Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, пояснила, что абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи, а нужно — 2950. 20

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 67

Авто Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года. 3

Общество В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%. 21

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно. 11

Происшествия В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик. 54