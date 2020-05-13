Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 189

Общество Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. 705

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 818

Авто Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года. 3

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 276

Футбол ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.

Политика СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства. 4

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 576

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 31

Энергетика Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов. 8

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 250

Общество Воронежский губернатор рассказал о смягчении режима самоизоляции Губернатор Воронежской области рассказал о том, когда в регионе может быть смягчен режим всеобщей самоизоляции. 2

Футбол Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона Фанатские группировки европейских клубов объединились для подписания письма против возобновления чемпионатов во время пандемии коронавируса.

Здоровье В Усть-Куломском районе подтвердили смерть пациента с коронавирусом Фото БНК На сайте Усть-Куломского района опубликовали оперативные сведения о ситуации с коронавирусом на 14:30 13 мая: под наблюдением медиков 67 человек, подтвержденных случаев COVID-19 – 23, выздоровлений – 9, летальных исходов – 1.

Общество На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 3,4K

Здоровье Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. 19

Общество В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках. 19

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 1