Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
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Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

News.ru12:42

Депозит с гарантией

Российская газета09:25

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35

Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Service08:18

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUM07:53

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известия08:58
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
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Авто

Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком

Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
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Футбол

ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России

В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.
Росбалт вчера в 05:00
Политика

СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:14
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Здоровье

Врачи просят у пациентов справки об отсутствии коронавируса

Врачи просят у своих пациентов справки об отсутствии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:52
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Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

РИА Новости 03:13
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Энергетика

Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe

Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
250
Общество

Воронежский губернатор рассказал о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Воронежской области рассказал о том, когда в регионе может быть смягчен режим всеобщей самоизоляции.
Обозреватель Врн 10:32
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Футбол

Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона

Фанатские группировки европейских клубов объединились для подписания письма против возобновления чемпионатов во время пандемии коронавируса.
ProstoProSport 13:45
Здоровье

В Усть-Куломском районе подтвердили смерть пациента с коронавирусом

Фото БНК На сайте Усть-Куломского района опубликовали оперативные сведения о ситуации с коронавирусом на 14:30 13 мая: под наблюдением медиков 67 человек, подтвержденных случаев COVID-19 – 23, выздоровлений – 9, летальных исходов – 1.
ИА БНК 13:45
Общество

На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей

Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Краснодарские известия вчера в 11:21
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Игры

Продолжение «отечественного Fallout» появилось в Steam

Продолжение «отечетсвенного Fallout» доступно в Steam.
NewInform 10:48
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
19
Игры

Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

News.ru вчера в 12:14
3
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
19
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 вчера в 01:28
9
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
3
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
1
Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
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