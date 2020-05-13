Экономика

ГородовойГородовойГосдума одобрила закон о расширении страхования вкладов

Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов. Изменения распространятся как на физические лица, так и на некоммерческие организации, имеющие банковские счета, передает «Российская газета».
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Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

News.ru12:42

Депозит с гарантией

Российская газета09:25

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Деньги ТСЖ и благотворительных фондов в банках защитят новым законом

Парламентская газета08:14

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUM07:53

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известия08:58
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Общество

Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone добавили двухфакторную аутентификацию

Разработчики Call of Duty: Warzone добавили в игру двухфакторную аутентификацию.
Cyber.sports.ru 03:33
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.
АК&М 09:09
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Здоровье

В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa 11 мая в 22:40
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24
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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
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Экономика

Эксперты в США прогнозируют обвал ВВП страны на 32% во II квартале

Вашингтон, 13 мая 2020, 22:45 — REGNUM ВВП США во II квартале 2020 года может сократиться на 32% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 15:45
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту

Екатеринбург, 13 мая 2020, 16:35 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать ряду коммерческих организаций с 19 мая 2020 года.
REGNUM 09:35
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
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Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
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Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
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Армия и оружие

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv 08:44
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Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
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Общество

В Курске из БСМП уволился главврач

Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
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Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
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Экономика

Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы

Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подкосила экономику Швеции, которая является одной из богатейших стран Европы.
Lenta.ru 19:57
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