Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о расширении страхования вкладов

В оговоренных случаях закон увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физлиц, а также распространяет систему страхования на вклады НКО. Сейчас страхованию подлежат вклады в размере до 1,4 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

АСВ в апреле направило на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков 1,2 млрд рублей

Банки.ру08:28

Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Service08:18

Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Российская газетавчера в 07:00

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUM07:53

Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении

Ведомостивчера в 07:49

Деньги ТСЖ и благотворительных фондов в банках защитят новым законом

Парламентская газета08:14

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАССвчера в 06:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
719
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
30
Общество

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
11
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
668
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
370
Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
1K
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
127
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
741
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
867
Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

REGNUM 06:55
46
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Известия 08:31
43
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 2020 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
20
Шоу-бизнес

Принцы Гарри и Уильям примирились и восстановили общение

Внуки королевы Елизаветы II примирились и восстановили общение.
Дни24 07:52
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,4K
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
34
Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Назван самый популярный среди россиян фильм в период самоизоляции. Об этом сообщает издание «Ридус».
Lenta.ru 07:08
72
Футбол

СМИ: Шюррле не вернется в «Спартак» даже в случае возобновления сезона

Нападающий Андре Шюррле, выступающий за «Спартак» на правах аренды, не вернется в московский клуб даже в случае возобновления чемпионата России.
Матч ТВ 08:31
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
86
Происшествия

Чиновники проверят аппараты ИВЛ в горевших больницах

Городовой вчера в 07:21
1,3K
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
170
Политика

В Литве раскритиковали Германию за позицию о виновниках Второй мировой

Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 10:07
5
Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу

Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Происшествия

На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram

Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.
РИА Новости 08:03
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
798
Наука

Найденные породы сообщают об атмосфере 2 млн лет назад

Международная группа исследователей изучила российский буровой керн, содержащий шунгит – уникальную богатую углеродом осадочную породу, отложенную 2 миллиарда лет назад.
Машины и Механизмы вчера в 15:42
Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
491
Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
1
Происшествия

Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»

Издание уточняет, что «суперсвидетель» Куликов рассказал о взятках своего друга и партнера, экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова.
Lenta.ru 06:25
15
Авто

Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер

Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное