Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о расширении страхования вкладов
В оговоренных случаях закон увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физлиц, а также распространяет систему страхования на вклады НКО. Сейчас страхованию подлежат вклады в размере до 1,4 млн рублей.
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Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 2020 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям примирились и восстановили общение
Внуки королевы Елизаветы II примирились и восстановили общение.
Дни24 07:52
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Назван самый популярный среди россиян фильм в период самоизоляции. Об этом сообщает издание «Ридус».
Lenta.ru 07:08
Футбол
СМИ: Шюррле не вернется в «Спартак» даже в случае возобновления сезона
Нападающий Андре Шюррле, выступающий за «Спартак» на правах аренды, не вернется в московский клуб даже в случае возобновления чемпионата России.
Матч ТВ 08:31
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия
Чиновники проверят аппараты ИВЛ в горевших больницах
Городовой вчера в 07:21
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Политика
В Литве раскритиковали Германию за позицию о виновниках Второй мировой
Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 10:07
Наука
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Происшествия
На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram
Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.
РИА Новости 08:03
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Наука
Найденные породы сообщают об атмосфере 2 млн лет назад
Международная группа исследователей изучила российский буровой керн, содержащий шунгит – уникальную богатую углеродом осадочную породу, отложенную 2 миллиарда лет назад.
Машины и Механизмы вчера в 15:42
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Кино
Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Происшествия
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Издание уточняет, что «суперсвидетель» Куликов рассказал о взятках своего друга и партнера, экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова.
Lenta.ru 06:25
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35