Экономика
ToDay News UfaГосдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, в российской Госдуме принят закон, согласно которому бизнес и пенсионеры получат отсрочку по догам. Если брать пенсионеров, то такую возможность они получат, если их пенсии составляют менее двух МРОТ.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru07 июля в 11:37
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Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей
Интерфакс07 июля в 08:31
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Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой
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Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны.
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Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
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При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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