Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.

с чего всё началось

Как сообщает ToDay News Ufa, в российской Госдуме принят закон, согласно которому бизнес и пенсионеры получат отсрочку по догам. Если брать пенсионеров, то такую возможность они получат, если их пенсии составляют менее двух МРОТ.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров

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