с чего всё началось

Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров

Футбол «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

Автоспорт FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 619

Хоккей Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

Гаджеты Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности Как сообщает издание The Information, согласно информации от надёжных источников Apple и Foxconn достигли важного рубежа в процессе разработки долгожданной гарнитуры дополненной реальности Apple Glass.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края). 564

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 150

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 159

Происшествия Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года. 777

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Политика Песков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС. 504

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Общество Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.

Авто Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек. 8