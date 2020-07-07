Экономика
МонаВистаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров
Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.
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Госдума приняла поправки в закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров, пишет «Российская газета».Примечания08 июля в 04:59
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Госдума РФ приняла закон об отсрочке платежей по кредитам для пенсионеров и бизнесменов
Петербургский дневник07 июля в 20:02
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Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
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Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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