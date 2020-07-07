Экономика

МонаВистаМонаВистаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров

Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.
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Госдума приняла поправки в закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров, пишет «Российская газета
».
Примечания08 июля в 04:59

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Отсрочка по долгам малому и среднему бизнесу: условия предоставления, сроки и необходимые документы

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Списание кредита. Когда и кому банк может простить долги

Life.ruвчера в 05:00

Госдума РФ приняла закон об отсрочке платежей по кредитам для пенсионеров и бизнесменов

Петербургский дневник07 июля в 20:02

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

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Поддержка поможет, но её нужно оказать всему бизнесу: о решении Госдумы

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Жизнь после COVID. Госдума приняла закон о помощи бизнесу и пенсионерам

Царьград08 июля в 07:00

Защитить бизнес и пенсионеров. «Единая Россия» предложила новый закон

Аргументы и Фактывчера в 00:13
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Завод «Немак Рус» в Ульяновске вложит 1,7 млрд рублей в проект для автомобилей Hyundai

В проект вложат 1,7 млрд рублей инвестиций, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Лузгин.
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Новыми жертвами "пляжа смерти" в египетской Александрии стали 11 человек.
Российская газета 17:12
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Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом

Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
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Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
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FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
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Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне

Жена актера Уилла Смита откровенно призналась, что состояла в отношениях с американским музыкантом Аугустом Алсина около 4,5 лет.
ТК Звезда 19:08
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Хоккей

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
News.ru 16:38
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Гаджеты

Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности

Как сообщает издание The Information, согласно информации от надёжных источников Apple и Foxconn достигли важного рубежа в процессе разработки долгожданной гарнитуры дополненной реальности Apple Glass.
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Как сообщает издание speedme.ru, продажи нового Toyota Corolla Cross в Таиланде начнутся в этом месяце.
32CARS.ru вчера в 01:15
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
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Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
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Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
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Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
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Происшествия

Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину

Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года.
Слово и Дело вчера в 22:06
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Политика

Песков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 08:44
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Космос

Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс

Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU 03:13
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Общество

Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева

Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.
ТАСС 19:42
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
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Общество

Хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом

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Китайская Tencent хочет купить разработчика Warframe и Dark Sector

REGNUM 12:08
Авто

Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
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США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
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Политика

Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
Известия 19:09
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Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 06:10
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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