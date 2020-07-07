Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Авторы инициативы полагают, что закон коснется примерно четырех миллионов граждан. В Госдуме одобрили закон о предоставлении отсрочки платежей по задолженностям для пенсионеров и пострадавших от кризиса из-за пандемии коронавируса бизнесменов.
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с чего всё началось

Госдума приняла закон «Единой России» о рассрочке долгов пенсионеров и бизнеса

Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.
NashGorod.ru07 июля в 11:37

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Рассрочка по кредитам пенсионерам в период коронавируса: на какие долги не распространяется льгота

Сиб.фм00:57

Поддержка поможет, но её нужно оказать всему бизнесу: о решении Госдумы

REGNUM08 июля в 10:19

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Российская газета07 июля в 09:07

Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей

Интерфакс07 июля в 08:31

Отсрочка долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Главное о коронавирусе за 7 июля

ТАСС07 июля в 11:44

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новости07 июля в 07:34

Кто и как сможет получить рассрочку по долгам

Государственная Дума РФ07 июля в 07:19
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

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Интерфакс 11:31
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BMW отзывает 530 автомобилей в России

Деловое.ТВ 09:09
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При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
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Общество

Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%

Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.
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Общество

Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.
Известия 11:19
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Политика

Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
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Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
Моя Москва.онлайн 09:05
Общество

Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
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Политика

Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Газета.Ru 10:03
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Политика

Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
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Здоровье

Профессор Замятин объяснил рост смертности в Петербурге

Главный анестезиолог-реаниматолог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, профессор Михаил Замятин приезжал в Петербург по поручению Минздрава, чтобы проанализировать опыт борьбы с COVID-19.
Доктор Питер 05:08
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
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Экономика

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
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Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Китайский бренд Great Wall готовится представить поклонникам свой новый рамный внедорожник.
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Общество

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
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Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Здоровье

В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

ВОмске 05:23
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Общество

Главе Хабаровского края могут выдвинуть новые обвинения

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации двух убийств и одного покушения на убийство.
Слово и Дело 10:59
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Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

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Станцию петербургского метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит".
DP.RU 09:59
Игры

Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
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Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
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Общество

В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

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Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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