Экономика
МонаВистаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров
Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.
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Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru07 июля в 11:37
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Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей
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