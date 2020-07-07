Экономика

МонаВистаМонаВистаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров

Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.
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Госдума приняла закон «Единой России» о рассрочке долгов пенсионеров и бизнеса

Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.
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Кто и как сможет получить рассрочку по долгам

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