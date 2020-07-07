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МонаВистаМонаВиста

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров

Законом обязывается по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов на сумму не более 15 млн рублей по поступившим до 1 октября 2020 года исполнительным документам. Для пенсионеров сумма долга, на который распространяется рассрочка составляет 1 миллион рублей.В источнике
С чего всё началось

Госдума приняла закон «Единой России» о рассрочке долгов пенсионеров и бизнеса

Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.
NashGorod.ru7 июля в 11:37
Подробнее о событии

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Газета.Ruвчера в 12:30

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новости7 июля в 07:34

Отсрочка долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Главное о коронавирусе за 7 июля

ТАСС7 июля в 11:44

Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей

Интерфакс7 июля в 08:31

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Российская газета7 июля в 09:07

Поддержка поможет, но её нужно оказать всему бизнесу: о решении Госдумы

REGNUMвчера в 10:19

Госдума приняла закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета7 июля в 07:24
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Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета09:47
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Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ03:22
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости04:56
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета01:32
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Подсчитано число российских богачей

Международная консалтинговая компания Capgemini в своем ежегодном докладе о мировом благосостоянии (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала число российских богачей.
Lenta.ru12:16

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru11:31
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Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости08:59
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