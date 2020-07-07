Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн рублей.
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с чего всё началось

Госдума приняла закон «Единой России» о рассрочке долгов пенсионеров и бизнеса

Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.
NashGorod.ru11:37

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Отсрочка долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Главное о коронавирусе за 7 июля

ТАСС11:44

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новости07:34

Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей

Интерфакс08:31

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Российская газета09:07

Защитить бизнес и пенсионеров. «Единая Россия» предложила новый закон

Аргументы и Факты09:27

Кто и как сможет получить рассрочку по долгам

Государственная Дума РФ07:19

Взыскивать со страхователей финансовые санкции может стать удобнее

Парламентская газета08:44
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Происшествия

В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

Lenta.ru вчера в 20:42
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Политика

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Cоветника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Игры

Релиз Mafia: Definitive Edition перенесли

Студия Hangar 13, работающая над ремейком Mafia: The City of Lost Heaven сообщила о переносе релиза на 25 сентября.
NewInform 12:11
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
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Армия и оружие

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
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Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Здоровье

Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области

В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
Екатеринбург в интернете 06:06
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Происшествия

Более 20 деревьев повалены в Москве из-за непогоды

ТАСС 11:50
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
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Общество

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
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Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
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Общество

ВОЗ отправит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить своих представителей в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса.
Известия 12:11
Здоровье

О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей

Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Общество

Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
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Происшествия

СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»

Rambler News Service 03:58
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Происшествия

Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

Lenta.ru 09:24
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Кино

Режиссер «Холопа» Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма

Во время беседы с Софико Шеварднадзе на передаче «Просто о сложном» режиссер фильма Клим Шипенко допустил выход второй части комедии.
iReactor 04:33
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Общество

В Риме похоронили композитора Эннио Морриконе

Похороны Эннио Морриконе состоялись на римском кладбище Лаурентино.
Росбалт 10:34
1
Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
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