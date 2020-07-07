с чего всё началось

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Футбол «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports. 1

Киберспорт Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.

Здоровье Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса В мире уже существуют вакцины, которые способны на время защитить от коронавируса.

Происшествия На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.

Общество Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму «По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС. 10

Политика В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. 338

Политика Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 120

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,4K

Происшествия В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Политика Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавно принятые санкции к некоторым гражданам России со стороны Великобритании. 474

Общество В Тульской области возобновят работу ТРЦ "Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении. 5

Происшествия ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 100

Общество США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы. 8

Политика Кремль опроверг отмену встречи Путина с Рогозиным Сообщения об отмене встречи Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным не соответствуют действительности.

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 36