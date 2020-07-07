Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ07:19
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Экономика
Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели
Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.
ПРАЙМ 02:56
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Происшествия
Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Здоровье
Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса
В мире уже существуют вакцины, которые способны на время защитить от коронавируса.
Lenta.ru 11:12
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 09:05
Здоровье
Казахстан повысил возрастной порог продажи табака до 21 года
Власти Казахстана приняли решение о повышении возрастного ценза при покупке табачных изделий.
Газета.Ru 09:52
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Политика
Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки
Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.
Вестник Кавказа 09:28
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Общество
Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж
Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавно принятые санкции к некоторым гражданам России со стороны Великобритании.
CT news 07:59
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении
В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы.
Evo-rus.com 09:20
Наука
Ученые выяснили, чем поздний сон опасен для подростков
Профиль 05 июля в 23:52
Политика
Кремль опроверг отмену встречи Путина с Рогозиным
Сообщения об отмене встречи Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным не соответствуют действительности.
ТВ Центр 11:07
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Транспорт
Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля
«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:08