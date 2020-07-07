Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении Закон
 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ07:19

Подробнее о событии

Защитить бизнес и пенсионеров. «Единая Россия» предложила новый закон

Аргументы и Факты09:27

Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей

Интерфакс08:31

Взыскивать со страхователей финансовые санкции может стать удобнее

Парламентская газета08:44

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новости07:34

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров, ИП и бизнеса

REGNUM07:19

Кто и как сможет получить рассрочку по долгам

Государственная Дума РФ07:19

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Российская газета09:07
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Экономика

Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели

Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.
ПРАЙМ 02:56
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
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Происшествия

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
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Общество

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
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Киберспорт

Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть

В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Здоровье

Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса

В мире уже существуют вакцины, которые способны на время защитить от коронавируса.
Lenta.ru 11:12
Происшествия

На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров

Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 09:05
Здоровье

Казахстан повысил возрастной порог продажи табака до 21 года

Власти Казахстана приняли решение о повышении возрастного ценза при покупке табачных изделий.
Газета.Ru 09:52
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
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Общество

Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Политика

Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки

Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.
Вестник Кавказа 09:28
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
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Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
5
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
Общество

Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж

Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
3
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Происшествия

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавно принятые санкции к некоторым гражданам России со стороны Великобритании.
CT news 07:59
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Общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
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Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Общество

США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы.
Evo-rus.com 09:20
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Наука

Ученые выяснили, чем поздний сон опасен для подростков

Профиль 05 июля в 23:52
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Политика

Кремль опроверг отмену встречи Путина с Рогозиным

Сообщения об отмене встречи Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным не соответствуют действительности.
ТВ Центр 11:07
Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
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Транспорт

Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля

«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:08
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