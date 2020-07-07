Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ07:19
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Футбол
Газизов может привести в «Спартак» Евсеева
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна в «Спартаке».
Евро-футбол.ру 10:36
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Здоровье
У жителей Испании начали исчезать антитела к коронавирусу
Специалисты выяснили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% жителей Испании, ещё 14% испанцев остались без антител во время третьей части.
UfacityNews.ru 07:45
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
В Москве у здания ФСБ задержали уже восемь человек.
Московский Комсомолец 09:47
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Здоровье
В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация
Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:55
Шоу-бизнес
Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов
Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов.
Lenta.ru 08:52
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Футбол
Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак»
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:42
Политика
Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России
Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
Происшествия
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Общество
В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.
ТАСС 10:35
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Общество
Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник
Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
Общество
Портрет Бродского воссоздали на одной из крыш Петербурга
Закрашенный коммунальщиками портрет Бродского воссоздали.
Московский Комсомолец 09:40
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
«Тамбов» — «Ахмат»: составы команд. Мелкадзе и Глушаков сыграют с первых минут
Лидер атак хозяев Георгий Мелкадзе выйдет на поле с первых минут, как и хавбек гостей Денис Глушаков.
Спорт-Экспресс 10:10
Экономика
В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию
Российский десантный корабль гружёный танками Т-90, подошёл к берегам Сирии.
Avia.pro 01:50
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08