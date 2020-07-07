Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении Закон
 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ07:19

Подробнее о событии

Защитить бизнес и пенсионеров. «Единая Россия» предложила новый закон

Аргументы и Факты09:27

Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей

Интерфакс08:31

Кто и как сможет получить рассрочку по долгам

Государственная Дума РФ07:19

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новости07:34

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров, ИП и бизнеса

REGNUM07:19

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Российская газета09:07

Взыскивать со страхователей финансовые санкции может стать удобнее

Парламентская газета08:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Футбол

Газизов может привести в «Спартак» Евсеева

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна в «Спартаке».
Евро-футбол.ру 10:36
Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
17
Здоровье

У жителей Испании начали исчезать антитела к коронавирусу

Специалисты выяснили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% жителей Испании, ещё 14% испанцев остались без антител во время третьей части.
UfacityNews.ru 07:45
3
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
908
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,3K
Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
333
Общество

На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов

В Москве у здания ФСБ задержали уже восемь человек.
Московский Комсомолец 09:47
15
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
9
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»

Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
9
Происшествия

У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски

Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
82
Здоровье

В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация

Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:55
5
Шоу-бизнес

Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов.
Lenta.ru 08:52
1
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
893
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
125
Футбол

Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак»

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:42
Политика

Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
9
Происшествия

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
25
Общество

В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.
ТАСС 10:35
4
Происшествия

Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
839
Общество

Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник

Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
86
Общество

Портрет Бродского воссоздали на одной из крыш Петербурга

Закрашенный коммунальщиками портрет Бродского воссоздали.
Московский Комсомолец 09:40
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
825
Футбол

«Тамбов» — «Ахмат»: составы команд. Мелкадзе и Глушаков сыграют с первых минут

Лидер атак хозяев Георгий Мелкадзе выйдет на поле с первых минут, как и хавбек гостей Денис Глушаков.
Спорт-Экспресс 10:10
Экономика

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
4
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
236
Армия и оружие

Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию

Российский десантный корабль гружёный танками Т-90, подошёл к берегам Сирии.
Avia.pro 01:50
17
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
682
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное