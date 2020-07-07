с чего всё началось

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Футбол Газизов может привести в «Спартак» Евсеева Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна в «Спартаке».

Здоровье У жителей Испании начали исчезать антитела к коронавирусу Специалисты выяснили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% жителей Испании, ещё 14% испанцев остались без антител во время третьей части. 3

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 908

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,3K

Политика В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. 333

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. 9

Кино Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера» Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган. 9

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции. 82

Футбол Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак» Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".

Политика Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

Здоровье Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. 9

Происшествия На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.

Общество В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов "Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов", - говорится в сообщении на сайте облправительства. 4

Происшествия Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу». 839

Общество Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 86

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 825

Экономика В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. 4

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 236