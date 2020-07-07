Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн рублей.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru11:37
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