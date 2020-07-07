Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ07:19
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Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Армия и оружие
Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию
Российский десантный корабль гружёный танками Т-90, подошёл к берегам Сирии.
Avia.pro 01:50
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
Московский Комсомолец 09:47
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 05 июля в 08:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Политика
Соратница Зеленского сказала, когда на Украине забудут русский язык
Через 10 лет на Украине забудут о русском языке, заявила заместитель руководителя пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко.
Взгляд.ру 08:59
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
ТАСС 11:17
Общество
Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии
Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Евросоюз в середине июля обсудит открытие границ для россиян
В середине июля в Европейском союзе обсудят расширение количества стран, гражданам которых разрешён въезд в Евросоюз.
Псковское агентство информации 05:59
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Кино
Режиссер «Холопа» Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма
Во время беседы с Софико Шеварднадзе на передаче «Просто о сложном» режиссер фильма Клим Шипенко допустил выход второй части комедии.
iReactor 04:33
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Транспорт
Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля
«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:08
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая
Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила отказ в перевозке нескольких десятков животных из Шанхая в Москву тем, что такой массовый вывоз напоминал контрабанду.
Известия 09:55
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
РИА Новости 03:19
Технологии
Новый видеокодек улучшает сжатие 4K и 8K видео
Выпуск эталонной реализации работающих с новым стандартом сжатия кодировщика и декодировщика планируется осенью.
МедиаПоток 07:36
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
Закрытые города Минобороны массово показали протестный результат на опросе по Конституции
Большая часть закрытых городов Вооруженных сил Минобороны РФ показали протестные результаты голосования по Конституции.
Znak.com 09:56