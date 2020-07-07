с чего всё началось

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 5

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 24

Кино Режиссер «Холопа» Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма Во время беседы с Софико Шеварднадзе на передаче «Просто о сложном» режиссер фильма Клим Шипенко допустил выход второй части комедии. 1

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Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила отказ в перевозке нескольких десятков животных из Шанхая в Москву тем, что такой массовый вывоз напоминал контрабанду. 131

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