Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн рублей.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ruвчера в 11:37
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В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
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«Локомотив» и «Ростов» поспорят за бомбардира из чемпионата Беларуси
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Soccer.ru 02:27
Происшествия
В Хакасии найдены тела пропавших туристов
Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
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Спорт
ВФЛА намерена судиться в случае лишения россиян нейтрального статуса
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в суд в случае лишения россиян возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
ТАСС Спорт 06:00
Политика
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Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Музыка
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Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Общество
Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Вучич обвинил в организации протестов в Сербии иностранные спецслужбы
Президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в организации акции протеста, прошедшей в Белграде в ночь на 8 июля у здания национального парламента – Народной скупщины.
Наша версия 12:05
Происшествия
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО
Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.
Российская газета 12:04
Фигурное катание
Медведева начала тренироваться в Москве под руководством Буяновой
«Женя начала тренировки в ЦСКА», — цитирует «Матч ТВ» тренера Елену Буянову, под руководством которой Медведева занимается в настоящее время.
RT на русском 12:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Экономика
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Мусульманка не спустила на тормозах оскорбление от Starbucks
Юристы из Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) помогли Аише подать жалобу в департамент по правам человека штата Миннесота.
IslamNews 09:28
Общество
В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Футбол
Зенит — Сочи 2:1 (2-й тайм)
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отправился в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ заявил комментатор Михаил Моссаковский.
Bookmaker-ratings.ru 11:35
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Футбол
Мостовой назвал непозволительными слова Медведева в адрес «Спартака»
Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал поведение гендиректора «Зенита» Александра Медведева.
Metaratings 12:27
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
Политика
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Как подчеркнул Соловьёв, одиночные пикеты нельзя считать массовым мероприятием, которое требует согласования.
Национальная служба новостей 12:22