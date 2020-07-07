Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.

с чего всё началось

Авторы инициативы полагают, что закон коснется примерно четырех миллионов граждан. В Госдуме одобрили закон о предоставлении отсрочки платежей по задолженностям для пенсионеров и пострадавших от кризиса из-за пандемии коронавируса бизнесменов.

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

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