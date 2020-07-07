Экономика
Деловое.ТВГосдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Авторы инициативы полагают, что закон коснется примерно четырех миллионов граждан. В Госдуме одобрили закон о предоставлении отсрочки платежей по задолженностям для пенсионеров и пострадавших от кризиса из-за пандемии коронавируса бизнесменов.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru07 июля в 11:37
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Дума приняла закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров
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