Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Наука
Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое
МИР 24 вчера в 09:17
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Происшествия
Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»
В квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» проходит обыск. Об этом РБК сообщил адвокат основателя проекта Сергей Бадамшин.
РБК 04:59
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings вчера в 08:01
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33
Общество
Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро».
Коммерсантъ вчера в 04:38
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ признали безопасными
После пожаров в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-петербурга, были проведены испытания аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Экономика сегодня 04:08
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Авто
Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа
Сразу стоит отметить, что официальной информации о предстоящем снятии с производства Lada XRay пока не поступало.
Тарантас Ньюс вчера в 05:29
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Политика
Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Общество
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад.
Афиша Daily 03:55
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия вчера в 16:57
Происшествия
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
РИА Новости вчера в 21:29
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:18