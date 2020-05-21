Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать163
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
438
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 21 мая в 09:58
1,3K
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
60
Политика

«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии

Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
10
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
154
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
375
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
373
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
11
Экономика

Аргентина оказалась в ситуации дефолта

Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС 22 мая в 17:56
Шоу-бизнес

Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 02:45
1,3K
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
108
Авто

Aston Martin сообщает об огромных потерях из-за коронавируса

Aston Martin объявила о потере 146 млн долларов в первом квартале 2020 года, когда пандемия коронавируса сильно ударила по компании.
32CARS.ru 22 мая в 07:38
Общество

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:37
506
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
240
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
4
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
2
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
21
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
4
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм вчера в 04:10
2
Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
63
Общество

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
115
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ вчера в 18:25
8
Политика

На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

Взгляд.ру вчера в 06:49
30
Общество

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 16:19
19
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
73
Общество

В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу

"Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун.
ТАСС вчера в 03:30
1K
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 22 мая в 10:52
368
Как работают Яндекс.Новости?
Главное