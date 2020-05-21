Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

На Avito начали выставлять на продажу торговые центры. Что дальше?

Forbes22 мая в 07:11

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых.
Lenta.ru 15:29
5
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
2
Общество

Симоньян связала вспышку коронавируса в Дагестане с соцсетями

Московский Комсомолец 13:19
1
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
1K
Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
5
Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
234
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
89
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
4
Экономика

Торговый бизнес низко оценил меры поддержки в Калининградской области

Новый Калининград 67% участников опроса комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты среди предприятий розничной торговли заявили, что реализуемые в данный момент меры по поддержке малого и среднего бизнеса малоэффективны.
Новый Калининград.Ru 11:43
2
Общество

Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
609
Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
3,5K
Наука

Ученые нашли у коронавируса «ахиллесову пяту»

В Дании группа ученых заявила, что ей удалось обнаружить у коронавируса "ахиллесову пяту".
Московский Комсомолец 09:36
29
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
537
Происшествия

На Украине подросток убил человека из его автомата

REGNUM 14:27
6
Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
24
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
519
Наука

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

Лекарство от рака, согласно информации от ученых из Великобритании, может оказаться весьма эффективным средством для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.
ИнфоСМИ 06:23
37
Происшествия

Мэрия Орла рассчиталась с предпринимателями халатно

СКР возбудил дело из-за долгов города на 870 млн рублей Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников мэрии Орла, которые задолжали предпринимателям 870 млн руб. в рамках исполненных муниципальных контрактов.
Коммерсантъ 11:21
3
Общество

Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,2 млн — ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,2 млн, за сутки случаев заражения стало больше на 101,5 тыс. Об этом 24 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 15:05
1
Армия и оружие

75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР

Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
21
Футбол

Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина

Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Политика

Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
236
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
6
Происшествия

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК вчера в 08:22
1,9K
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
236
Политика

Китай поддержал международное расследование причин пандемии

Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии.
News.ru 04:19
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное