Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Арендодатели теряют бизнес

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Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Кино

Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START

Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
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В воскресенье, 24 мая, в России отмечают День славянской письменности и культуры - праздник просвещения, литературы и дружбы славянских народов.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Здоровье

90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области

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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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Фотошпионы смогли заснять на видео процесс тестирования обновленного автомобиля Genesis G70, который испытывается на территории Германии.
Car.ru вчера в 14:02
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Общество

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Коммерсантъ 04:57
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Здоровье

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Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
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Политика

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

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RuNews24.ru 04:20
Общество

В России за сутки выявили 8599 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа.
Известия 03:36
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

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В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
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Армия и оружие

Киев надеется до 2035 года перевооружить свои ВВС за счет стран НАТО

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Армия и оружие

НМ ЛНР: ситуация остаётся напряжённой

Каратели ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения.
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

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Коммерсантъ вчера в 04:40
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня

Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

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Ведомости 22 мая в 05:14
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Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
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Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
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«Тампа» и «Каролина» выступили против плей-офф НХЛ с 24 командами

"Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Каролина Харрикейнз" выступили против проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 24 командами, сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 19:10
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