Экономика
ВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Итогом обсуждений стал законопроект № 953580-7 с длинным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Forbes07:11
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Происшествия
Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
Общество
Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков
Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI вчера в 15:53
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
В новом законопроекте Путина нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
В законопроекте, который президент РФ Владимир Путин накануне внес в Госдуму, нашлась ссылка на несуществующую статью Конституции.
Компания 06:44
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:14
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Путешествия
Хорватия ждёт российских отдыхающих с 15 июня
С 1 июня Хорватия откроет въезд для путешественников из стран ЕС, а с 15 июня – для граждан из третьих стран, в том числе, россиян.
Prian.ru вчера в 12:20
Финансы
Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Музыка
Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения
Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
«Выглядит жутко»: снимок Дженифер Лопес в спортзале ужаснул фанатов
Недавно Лопес выложила новые снимки из спортзала, чтобы продемонстрировать свою хорошую форму.
Пятый канал вчера в 14:47
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Футбол
Панов оценил шансы «Спартака» выйти в еврокубки
Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Панов, который является болельщиком московского «Спартак», высказался о шансах команды Доменико Тедеско выйти в еврокубки.
Евро-футбол.ру 03:28
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Здоровье
Вирусолог заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса в России
Пик заболеваемости COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, в России, скорее всего, уже пройден, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
Rambler News Service вчера в 01:05