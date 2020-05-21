с чего всё началось

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.

Происшествия Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи. 205

Общество Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 59

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 156

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 561

Экономика «Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей. 1,2K

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,1K

Путешествия Хорватия ждёт российских отдыхающих с 15 июня С 1 июня Хорватия откроет въезд для путешественников из стран ЕС, а с 15 июня – для граждан из третьих стран, в том числе, россиян. 7

Финансы Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано «Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. 296

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 54

Музыка Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik". 823

Общество На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда». 9

Футбол Панов оценил шансы «Спартака» выйти в еврокубки Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Панов, который является болельщиком московского «Спартак», высказался о шансах команды Доменико Тедеско выйти в еврокубки.