с чего всё началось

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

Футбол БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) завоевал Кубок Белоруссии по футболу. В финале борисовчане встречались с «Динамо-Брестом».

Политика Китай поддержал международное расследование причин пандемии Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии. 10

Футбол Зидан нарушил правила самоизоляции Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции, сообщает Sport.es.

Музыка Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Наука Создан бионический глаз, который лучше человеческого Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего. 74

Игры Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут Skoda Rapid Годы выпуска – 2012-2020 Рестайлинг – 2017 г. Цены – от 300 000 до 600 000 рублей Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас.

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 5

Гаджеты Samsung подтвердила системные проблемы с ее смартфонами Напомним, проблемы проявились на смартфонах линеек Samsung Galaxy S и Galaxy A. Смартфоны отображают черный экран, искаженные символы или постоянно перезагружаются. 5

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 165

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 11