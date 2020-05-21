Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 16:27, Ашберн
Футбол
БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу
Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) завоевал Кубок Белоруссии по футболу. В финале борисовчане встречались с «Динамо-Брестом».
News.ru 15:14
Политика
Китай поддержал международное расследование причин пандемии
Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии.
News.ru 04:19
Футбол
Зидан нарушил правила самоизоляции
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции, сообщает Sport.es.
Газета.Ru 15:39
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Политика
США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня
Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
Evo-rus.com 13:46
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com вчера в 11:22
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип
Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.
Srnsk 03:07
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Газета.Ru 04:13
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
ТАСС 22 мая в 05:08
Шоу-бизнес
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 13:38
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом
Sport24.ru вчера в 09:16
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
Игры
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
Skoda Rapid Годы выпуска – 2012-2020 Рестайлинг – 2017 г. Цены – от 300 000 до 600 000 рублей Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас.
За рулем 21 мая в 08:00
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости вчера в 07:10
Культура
Юная курянка завоевала два Гран-при
По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Гаджеты
Samsung подтвердила системные проблемы с ее смартфонами
Напомним, проблемы проявились на смартфонах линеек Samsung Galaxy S и Galaxy A. Смартфоны отображают черный экран, искаженные символы или постоянно перезагружаются.
ИА Красная Весна 01:14
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39